O Kαρλ-Άντονι Τάουνς νιώθει όμορφα στο Mundobasket, είναι χαρούμενος με τη Δομινικανή Δημοκρατία και καθοδηγεί την χώρα του σαν ηγέτης.

Είναι ένας παίκτης που στη Μινεσότα δεν έχει καταφέρει να διεκδικήσει κάτι σπουδαίο, δεν έχει φτάσει κοντά σε ένα πρωτάθλημα ή μέχρι τα τελευταία στάδια των play-offs. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς επέλεξε να ενισχύσει την προσπάθεια της Δομινικανής Δημοκρατίας και αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις. Η ομάδα του προκρίθηκε αήττητη στην δεύτερη φάση και εκείνος χαίρεται με τη καρδιά του πάλι το μπάσκετ.

Το ζει, το αισθάνεται, πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί παρέα με τους φίλους της πατρίδας του. Ο ΚΑΤ έδειξε την αγάπη του για τη χώρα του με δηλώσεις του και υποσχέθηκε πως θα κάνει τα πάντα για να την οδηγήσει ψηλά. «Θα κάνω τα πάντα για να νικάει η Δομινικανή Δημοκρατία», ήταν τα λόγια του.

Σπουδαία δουλειά από τον Τάουνς στο τουρνουά σε μια ομάδα που παίζει όμορφο μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Τσε Γκαρσία και αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Το Mundobasket 2023 είναι στο Gazzetta.gr

Karl-Anthony Towns is the ultimate teammate everyone needs ❤️🫂#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/vAvOF2kFMh