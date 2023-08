Ο Μπάρετ μας χάρισε μια φοβερή καρφωματάρα κόντρα στον Λίβανο, με τον Καναδά να... πετάει σε όλο το ματς.

Ο Καναδάς κάνει εντυπωσιακά πράγματα μέχρι στιγμής στο Mundobasket και διέλυσε και τον Λίβανο, με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να παίζει μόλις 17 λεπτά. Σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις του ματς, ο Αρ Τζέι Μπάρετ πάτησε γερά και τελείωσε τη φάση με απίθανο ανεμόμυλο.

Απολαύστε τον

We see you, RJ Barrett, we see you! 👀 #FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/v02UOg8rli