Η Δομινικανή Δημοκρατία (2-0) προηγήθηκε με 17 πόντους στο 35' κι εν τέλει, επικράτησε της Ιταλίας (1-1) με 87-82, σε ένα παιχνίδι που τα... νεύρα περίσσευαν και ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές!

Η Δομινικανή Δημοκρατία πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της στο Group A του Μουντομπάσκετ, επικρατώντας της Ιταλίας με 87-82 και ρίχνοντας τη «σκουάντρα ατζούρα» στο 1-1.

Οι Δομινικανοί έπαιξαν με τη βελόνα στο κόκκινο στο τρίτο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 17-31 σε αυτό το διάστημα και διατηρώντας το προβάδισμα ως το φινάλε του ματς στο Manila Araneta Coliseum, παρά την πίεση των Ιταλών στα τελευταία λεπτά.

Μάλιστα η διαφορά έφτασε στο +17 για τη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν ο Ρομπέρτο Μεντόζα ευστόχησε σε τρίποντο για το 60-77 στα 5:34 για το τέλος. Οι Ιταλοί πάλεψαν για να γυρίζουν το ματς, δίχως όμως να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

All smiles and cheers for Dominican Republic after they improve to 2-0 in Manila 🎉#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/Pch4rYRl8S