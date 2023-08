Οι Μπακς έδειξαν τη χαρά τους για την εμφάνιση του Θανάση Αντετοκούνμπο και τη νίκη της Εθνικής Ελλάδος.

Η Εθνική Ανδρών μπήκε με το... δεξί στο Mundobasket, επικρατώντας με 92-71 της Ιορδανίας στη Μανίλα. Οι Μπακς που παρακολουθούν τον Θανάση Αντετοκούνμπο, έκαναν ανάρτηση μετά τη νίκη της Ελλάδας με τα στατιστικά του Elevator. «Ο Θανάσης και η Ελλάδα έκαναν τη δουλειά», έγραψαν και τη συνόδευσαν με φωτογραφίες του διεθνή φόργουορντ.

Δείτε την ανάρτηση της ομάδας του Γιάννη και του Θανάση

Thanasty and Greece get the job done 🙌



🇬🇷 9 pts

🇬🇷 5 reb

🇬🇷 3 stl

🇬🇷 1 blk

🇬🇷 1 ast#WinForHellas pic.twitter.com/Wuo2gknvDK