Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γνώρισε την αποθέωση από την FIBA σε χαρακτηριστική της ανάρτηση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ακτή Ελεφαντοστού όπου η εθνική ομάδα της Ισπανίας επικράτησε εύκολα με 94-64, η FIBA υποκλίθηκε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο νέος φόργουορντ του Παναθηναϊκού μπορεί να μην έπιασε τα (πολύ υψηλά) στάνταρ της απόδοσής του έχοντας 11 πόντους με 3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ αλλά μια φάση στάθηκε αρκετή για να γνωρίσει τα αποθεωτικά σχόλια της FIBA.

Συγκεκριμένα είχε περάσει μέσα από... συμπληγάδες μέχρι να σκοράρει με «γκολ φάουλ» και την FIBA να γράφει χαρακτηριστικά: «Χρειάζεσαι έναν στρατό για να σταματήσεις τον Χουάντσο».

Δείτε την χαρακτηριστική ανάρτηση με το βίντεο

You need an army to stop Juancho 😤

💪 #FIBAWC x #WinForEspana pic.twitter.com/yBl86QQWED