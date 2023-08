Η Βραζιλία θα συνεχίσει στο Mundobasket 2023 χωρίς τον Ραούλ Νέτο, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο.

Η νίκη της Βραζιλίας απέναντι στο Ιράν (100-59) ήρθε με ένα σοβαρό τίμημα. Οι Νοτιοαμερικάνοι θα υποχρεωθούν να ολοκληρώσουν το Mundobasket 2023 χωρίς τον Ραούλ Νέτο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποχώρησε με φορείο.

Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε δάκρυα και η διάγνωση απλά επιβεβαίωσε αυτό που γνώριζαν όλοι: Ο Νέτο υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο δεξί του γόνατο και θα χάσει το Mundobasket.

Αλλά και ένα σημαντικό κομμάτι της νέας σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες. Πλέον οι Βραζιλιάνοι, όπως και η Ελλάδα θα συνεχίσουν με 11 παίκτες στη διοργάνωση.

Prayers up for Raul Neto who has suffered a rupture of the patellar tendon in his right knee and will miss the remainder of the World Cup. 🙏 https://t.co/mKPG8Ek5mQ