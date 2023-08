O Όστιν Ριβς είναι ο παίκτης που γνωρίζει περισσότερο από κάθε άλλον την αποθέωση από τους Φιλιππινέζους που βρίσκονται στη Mall of Asia Arena της Μανίλα για τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία.

Αποστολή στη Μανίλα: Κωνσταντίνος Μελάγιες

Λίγους μήνες πριν από το Mundobasket 2023, ο Όστιν Ριβς είχε δεχτεί πρόταση να ενισχύσει την εθνική Γερμανίας, με την οποία έχει δεσμούς λόγω της καταγωγής της γιαγιάς του.

Εν τέλει, ο γκαρντ-φόργουορντ των Λέικερς, ο οποίος πρόσφατα πήρε το τετραετές συμβόλαιο που του έδωσαν οι Καλιφορνέζοι για 56 εκατομμύρια δολάρια, ταξίδεψε στη Μανίλα με την Team USA.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για τον πιο αγαπητό παίκτη των Αμερικανών στις Φιλιππίνες που γνωρίζει την αποθέωση σε κάθε ευκαιρία. Η λατρεία των Φιλιππινέζων για τον Ριβς επιβεβαιώθηκε εκ νέου στον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία, όταν χειροκροτήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον κατά την παρουσίαση της Team USA.

Σε κάθε καλάθι του Ριβς, οι οπαδοί στις εξέδρες πανηγύριζαν έξαλλα ενώ σηκώθηκε πανό που τον συνέκρινε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Austin Reaves just received the loudest ovation of all USA players.



That Philippines love is as real as it gets. ♥️#FIBAWC X #WinForAll pic.twitter.com/LojOKne3cP