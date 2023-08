Το Νότιο Σουδάν είχε μείνει προς στιγμήν όρθιο στο ματς με το Πουέρτο Ρίκο με το ματς να πηγαίνει στην παράταση ύστερα από συγκλονιστικό φινάλε.

Ο φοβερός και τρομερός Κάρλικ Τζόουνς με τρίποντο στα 10.1 δευτερόλεπτα έφερε το παιχνίδι στα ίσια δίνοντας «ζωή» στο Νότιο Σουδάν.

Στη συνέχεια το Πουέρτο Ρίκο παραλίγο να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του καθώς ο Ισμαέλ Ρομέρο είχε σε (σχεδόν) νεκρό χρόνο 0/2 βολές με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση.

Αν μη τι άλλο ήταν το πιο συγκλονιστικό, μέχρι τώρα, φινάλε στο Μουντομπάσκετ.

Absolute madness in the final seconds of regulation between Puerto Rico and South Sudan 🔥



We're headed to OT in Araneta!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dUh9TlKaFV