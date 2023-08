Μεγάλη νίκη για το Πουέρτο Ρίκο απέναντι στο Νότιο Σουδάν με 101-96 στην παράταση, αποφεύγοντας το «κάζο» από τους Αφρικανούς, παρά την τρομερή εμφάνιση του Τζόουνς με 38 πόντους.

Σε ένα από τα συγκλονιστικότερα παιχνίδια του Mundobasket 2023 μέχρι στιγμής, το Πουέρτο Ρίκο κατάφερε να πάρει ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο, καθώς βρισκόταν πίσω στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του 40λεπτου. Παρόλα αυτά, μέσω βολών στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά και με ένα τρομερό σουτ των Αφρικανών στο τέλος, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, η εμπειρία του Πουέρτο Ρίκο από μεγάλες διοργανώσεις έκανε τη διαφορά και σε συνδυασμό από την επιθετική δυστοκία των αντιπάλων τους, κατάφερε να πάρει μια πολύ δύσκολη νίκη με 101-96.

Κορυφαίοι για τους νικητές που είχαν έξι (!) διψήφιους, ήταν οι Τόμπσον (21 πόντοι), Γουότερς (19 πόντοι), Κοντίτ (18 πόντοι), Ρομέρο (16 πόντοι), Πινέιρο (14 πόντοι) και Χάουαρντ (11 πόντοι).

Για τους ηττημένους που έκαναν τεράστια προσπάθεια, ο Καρλίκ Τζόουνς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 38 πόντους.

Το ματς

Θεαματικό ήταν το ξεκίνημα του παιχνιδιού, με τις άμυνες να παίζουν ρόλο κομπάρσου στην πρώτη περίοδο. Ο Νούνι Ομότ τράβηξε το κουπί για το Νότιο Σουδάν, παίρνοντας μάλιστα και ένα προβάδισμα έξι πόντων (25-19 στο 8'). Γουότερς και Ρομέρο κρατούσαν τις ισορροπίες, αλλά το Νότιο Σουδάν έβρισκε τις λύσεις από μακριά. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους Αφρικανούς στο +5 (29-24).

Με ένα 5-0, το Πουέρτο Ρίκο κατάφερε να μειώσει στο καλάθι (36-34 στο 14'), αλλά τα εύκολα λάθη του στην άλλη μεριά του παρκέ, επέτρεψε στο Νότιο Σουδάν να παραμείνει μπροστά (42-39 sto 17'). Μάλιστα, οι Αφρικανοί έφτασαν και σε διψήφιο προβάδισμα, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά (7/10 τρίποντα), ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με +10 (52-42).

What did the rim ever do to you, Wenyen Gabriel?! 😤#FIBAWC x #WinForSouthSudan 🇸🇸 pic.twitter.com/KboKPVOqK6 — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Σταθερά, σε απόσταση ασφαλείας, βρισκόταν το Νότιο Σουδάν (60-50 στο 23'), αλλά ένα 9-0 του Πουέρτο Ρίκο, κατέβασε τη διαφορά στους τρεις (60-59 στο 27'). Οι Αφρικανοί με δικό τους 7-0 έφτασαν ξανά στο +8 (67-59 στα ''2.7), κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +7 (67-60).

That's an emphatic NO from George Conditt 😳#FIBAWC x #WinForPuertoRIco 🇵🇷 pic.twitter.com/xtCi3bW4Ta — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Στην τέταρτη περίοδο ο Καρλίκ Τζόουνς που είχε σημειώσει ήδη double-double ήταν ο παίκτης που «κουβαλούσε» το Νότιο Σουδάν, κρατώντας μια διαφορά ασφαλείας (72-65 στο 36'). Το Πουέρτο Ρίκο κατάφερε να κάνει ξανά σερί 9-2, φέρνοντας το ματς στα ίσα (74-74 στο 38'). Το τέλος του αγώνα, ήταν δραματικό. Οι Πορτορικάνοι στα ''16.1 κατάφεραν να περάσουν μπροστά (78-79) και στη συνέχεια οι άπειροι Αφρικανοί να κάνουν παράβαση πέντε δευτερολέπτων στην επαναφορά. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού κρίθηκε στις βολές. Το Πουέρτο Ρίκο κέρδισε βολές στα ''0.3 πριν το φινάλε, με το σκορ στην ισοπαλία (81-81), αλλά ο Ρομέρο μέτρησε 0/2, με το ματς να πηγαίνει στην παράταση (81-81)

Absolute madness in the final seconds of regulation between Puerto Rico and South Sudan 🔥



We're headed to OT in Araneta!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dUh9TlKaFV — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Η εμπειρία έκανε τη διαφορά στα κρίσιμα

Στην παράταση το Νότιο Σουδάν δεν μπόρεσε να βρει σκορ (μόλις 4 πόντοι σε 4 λεπτά), με το Πουέρτο Ρίκο να κάνει ένα σερί 10-4, «τελειώνοντας» τις ελπίδες των Αφρικανών για το «θαύμα». Το ματς ολοκληρώθηκε με τους Πορτορικανούς να παίρνουν μια πολύ δύσκολη νίκη και να αποφεύγουν το «κάζο» με 101-96.

TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-24, 52-42, 67-60, 81-81, 96-101.