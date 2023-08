Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε με γλαφυρό τρόπο την άνευ όρων παράδοση της Γαλλίας στην πρεμιέρα του Mundobasket 2023 απέναντι στον Καναδά.

Ο Καναδάς μετέτρεψε την αναμέτρηση με τη Γαλλία σε παράσταση για έναν ρόλο, παίζοντας με τη βελόνα στο κόκκινο στην τρίτη περίοδο και επικρατώντας με 95-65, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (27π.) έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Γάλλων που παρέδωσαν... πνεύμα στο δεύτερο ημίχρονο και παραδόθηκαν στον ρυθμό των Καναδών.

Από την πλευρά του, ο Εβάν Φουρνιέ κλήθηκε να σχολιάσει τη συντριβή των «bleus» στην πρεμιέρα του Mundobasket 2023, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Μας κλώτσησαν τον κ...λο». Ο γκαρντ των Νικς πέτυχε μεν 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο όμως τελείωσε το ματς με 21 πόντους.

"We got our ass kicked."



Evan Fournier keeps it real after France's 30-points loss to Canada.#FIBAWC pic.twitter.com/8hwxobcKA3