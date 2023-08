Σε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ποιοτικό, αφού η δύναμη και η σκληράδα είχαν τα ηνία, η Δομινικανή Δημοκρατία πήρε μια σπουδαία νίκη απέναντι στους οικοδεσπότες Φιλιππινέζους με 87-81.

Το παιχνίδι δεν εντυπωσίασε για την ποιότητα του, αλλά για τη δύναμη, τη σκληράδα και τις γρήγορες επιθέσεις. Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, κάνοντας double-double, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Βίκτορ Λιζ με 18 πόντους.

Για τους ηττημένους, ο Τζόρνταν Κλάρκσον προσπάθησε με 28 πόντους, αλλά δεν κατάφερε να φέρει τη νίκη στην ομάδα του.

Από κοντά ήταν και οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι Δομινικανοί είχαν εστιάσει στο inside παιχνίδι, όπως ήταν λογικό, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Όσον αφορά τους Φιλιππινέζους, προσπαθούσαν κυρίως με τον Κλάρκσον, να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα μέσω των περιφερειακών σουτ. Οι Δομινικανοί βρέθηκαν ακόμη και στο +6 (17-11 στο 7'), αλλά οι οικοδεσπότες με τους Τόμπσον και Πογκόι, κατάφεραν να μείνουν κοντά (19-14 στο 8'). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Δομινικανή Δημοκρατία να έχει ένα ισχνό προβάδισμα (22-18).

