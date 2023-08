Οι Φιλιππινέζοι γέμισαν την αχανή Philippine Arena για το ματς απέναντι στη Δομινικανή Δημοκρατία και έκαναν ρεκόρ αγώνων, το οποίο κρατούσε από το Mundobasket 1994.

Η Philippine Arena υποδέχτηκε 38.115 θεατές για την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής των ομίλων του Mundobasket 2023 ανάμεσα στις Φιλιππίνες και τη Δομινικανή Δημοκρατία, κάνοντας ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία της διοργάνωσης!

Το προηγούμενο ανήκε στον Καναδά και στο Mundobasket 1994, όταν στον τελικό που βρήκε τις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν τη Ρωσία (137-91) στο γήπεδο ήταν 32.616 θεατές.

Making 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 in Manila 🤩



3️⃣8️⃣,1️⃣1️⃣5️⃣ fans packed Philippine Arena, setting a new FIBA Basketball World Cup record as the 2023 edition started with PUSO and passion!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/PCoE67plIP