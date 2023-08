Μία σημαντική απώλεια μετράει η Αυστραλία μετά το τελευταίο φιλικό με το Νότιο Σουδάν, καθώς ο Τζοκ Λαντέιλ δεν μπορεί πλέον να ενισχύσει τους «Μπούμερς», έχοντας τραυματιστεί στον αστράγαλο.

Το φιλικό της Αυστραλίας απέναντι στο Νότιο Σουδάν αποδείχθηκε... καταστροφικό. Οι «Μπούμερς» έχασαν οριστικά τον Τζοκ Λαντέιλ, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, επιβεβαιώνοντας πως μετά τον τραυματισμό του δεν μπορεί να συμμετάσχει στο προσεχές MundoBasket (25/08 - 10/11).

«Κάθομαι αυτό το πρωί, γνωρίζοντας ότι οι "Μπούμερς" θα πάνε στην Ιαπωνία και είμαι εκνευρισμένος που δε θα βρεθώ εκεί μαζί τους» αναφέρει μεταξύ άλλων, λίγο πριν δει τους συμπαίκτες του να αναχωρούν για το MundoBasket.

Ο Λαντέιλ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, με τη μαγνητική να δείχνει πως ο τραυματισμός αποδείχθηκε μοιραίος. Πλέον ο Λαντέιλ στοχεύει να παρουσιαστεί όσο πιο έτοιμος γίνεται την επόμενη σεζόν με τη φανέλα των Ρόκετς.

Θυμίζουμε πως οι Αυστραλοί βρίσκονται στον όμιλο με Γερμανία, Φινλανδία και τη συνδιοργανώτρια Ιαπωνία.

Το ποστ του Λαντέιλ για την απουσία του από το MundoBasket

Sitting here this morning knowing the Boomers are about to take off to Japan and I’m absolutely kicking myself I’m not right there beside them. All the build up and preparation we go through as athletes just to have it yanked away 12 hours beforehand sucks. Good Vibes Only Always