O Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την αποθεραπεία του μαζί με τον γιο του, Μάβερικ και περνάνε όμορφες στιγμές.

Η Εθνική μας κοντράρεται απόψε με τη Σλοβενία (ΕΡΤ 1, live Gazzetta, 19:00) σε μια βραδιά αφιερωμένη στον Νίκο Γκάλη. Και σε αυτό το ματς δεν θα είναι διαθέσιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ που είναι αμφίβολος για το Παγκόσμιο και δίνει τη... μάχη του να προλάβει, κάνει την αποθεραπεία του για το θέμα που έχει στο γόνατο, έχοντας μαζί του και τον γιο του, Μάβερικ. Ο Greek Freak ανέβασε φωτογραφία στην οποία έγραψε: «Αποθεραπεία με πολύ Μαβ, Paw Patrol και φωτογραφίες». Ευχή όλων να είναι έτοιμος για Παγκόσμιο και να ενισχύσει την προσπάθεια της Επίσημης Αγαπημένης.

Η ανάρτηση του

Rehab with a lot of Mav, Paw Patrol and shooting 🤎 pic.twitter.com/iDjBgHi4rq