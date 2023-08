Νίκη από τα χέρια του Ντίμσα στο... μηδέν για τη Λιθουανία κόντρα στη Γεωργία!

Η Λιθουανία έχασε διαφορά 19 πόντων και χρειάστηκε ένα καλάθι του Τόμας Ντίμσα λίγο πριν μηδενίσει ο χρόνος για να νικήσει τη Γεωργία (104-102), σε φιλικό προετοιμασίας στη Zalgirio Arena. Τιμήθηκαν οι Γιόνας Ματσιούλις, Μάντας Καλνιέτις και Παούλιους Γιανκούνας.

Η Λιθουανία επιχείρησε να κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα στη Γεωργία, σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Ωστόσο, η προσπάθεια έμεινε στη μέση.

Οι Λιθουανοί προηγήθηκαν με διαφορά 19 πόντων, αλλά είδαν τη Γεωργία να κάνει επικό comeback (37-22 το 4ο δεκάλεπτο) και χρειάστηκαν ένα καλάθι του Τόμας Ντίμσα (μετά από επιθετικό ριμπάουντ), μετά από άστοχο δίποντο του Μπραζντέικις.

Game winning tip in by Tomas Dimša!!! No overtime tonight. 🤫#LTUbasketball #mesuzlietuva pic.twitter.com/fODxbQxGwK