Ο δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, αναφέρθηκε με ποστάρισμά του στην αρθροσκόπηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο επιβεβαιώνοντας τις αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta.

Η πιθανή απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει εμφανιστεί στο προσκήνιο...

Το Gazzetta, με βάση τις αποκλειστικές του πληροφορίες, σας μετέφερε νωρίτερα πως ο Giannis έκανε προ 15ημέρου ταξίδι-αστραπή στη Νέα Υόρκη, όπου και υπεβλήθη στον καθαρισμό της αριστερής του επιγονατίδας και εν συνεχεία (εντός δύο ημερών) επέστρεψε στην Αθήνα για να συνεχίσει οικογενειακώς τις διακοπές του και φυσικά να ασχοληθεί με την αποκατάστασή του. Εδώ και λίγες ημέρες έχει μπει στο γυμναστήριο με στόχο την ενδυνάμωσή του, ωστόσο η επιστροφή του δεν είναι δυνατό να μπει σε χρονικά όρια.

Εξαιτίας αυτού, δίπλα στη συμμετοχή του φυσικά με την Εθνική στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει ένα ερωτηματικό.

Ο Σαμς Τσαράνια του The Athletic αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό δημοσίευμα του Gazzetta!

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo underwent a cleanup procedure on his knee two weeks ago and is uncertain for Greece’s FIBA World Cup play this summer, sources confirm.