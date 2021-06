Μπεν Σίμονς: Δεν πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο (pic)

Ο Μπεν Σίμονς αποφάσισε να μην ενισχύσει την εθνική ομάδα της Αυστραλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Όπως ανέφερε και ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο γκαρντ των Φιλαντέλφεια 76ers θέλει να δουλέψει ατομικά το καλοκαίρι και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα βρεθεί στο Τόκιο μαζί με την εθνική ομάδα της Αυστραλίας.

Ο Μπεν Σίμονς είχε κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 6,9 ασίστ τη φετινή σεζόν, ενώ σούταρε με ποσοστό 56% στα σουτ εντός παιδιάς και 61% στις βολές.

Simmons plans to concentrate his summer on individual development and Team Australia is understanding of the decision, Paul said. https://t.co/jQX1V4JwZN