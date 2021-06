Γκράουτσερ: «Δεν μπορώ να έχω το μωρό μου μαζί στο Τόκιο!» (vid)

Η Κιμ Γκάουτσερ δεν μπορεί να πάρει μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες το μωρό της το οποίο θηλάζει και τώρα έχει έρθει σε μια πολύ δύσκολη θέση.

Ένα τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Κιμ Γκάουτσερ, η οποία είναι παίκτρια μπάσκετ στην ομάδα του Καναδά. Η ομάδα της χώρας της έχει πάρει την πρόκριση για το Τόκιο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά εκείνη καλείται να πάρει μια μεγάλη απόφαση.

Δεν επιτρέπεται στους αθλητές να έχουν μαζί κανέναν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τον Covid και η ίδια θηλάζει την μικρή κορούλα της. Δεν της επιτρέπεται να την πάρει μαζί και έτσι το παιδί δεν θα μπορεί να τρώει γι' αυτές τις 28 ημέρες.

Η Γκάουτσερ εξήγησε ότι έχει προσπαθήσει να βρει λύσεις, αλλά καμία δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει και τα πράγματα έχουν έρθει σε οριακό σημείο.

Αναλυτικά όσα λέει η αθλήτρια:

«Γεια σας είμαι η Κιμ και αυτή η Σόφι. Το μόνο που ήθελα ποτέ ήταν να εκπροσωπήσω τον Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πέρυσι εγώ και οι συμπαίκτριές μου προκριθήκαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά αυτή την στιγμή μου ζητάνε να διαλέξω ανάμεσα στο να είμαι μητέρα που θηλάζει ή αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Δεν μπορώ να τα έχω και τα δύο επειδή από το Τόκιο έχουν πει ότι απαγορεύονται οι οικογένειες και οι φίλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Θα βρεθούν στο Τόκιο δημοσιογράφοι και αθλητές από όλο τον κόσμο, θα υπάρχουν Ιάπωνες φίλαθλοι στα γήπεδα, στα οποία θα υπάρχει 50% χωρητικότητα, αλλά εγώ δεν θα έχω πρόσβαση στην κόρη μου. Η ομάδα θα λείψει για 28 ημέρες.

Υπάρχει κόσμος που μου είπε να φυλάξω γάλα για αυτόν τον καιρό, αλλά δεν έχω αρκετό γάλα για να προπονηθώ ως αθλήτρια υψηλού επιπέδου, να βελτιώσω την φυσική μου κατάσταση, να την ταΐζω και παράλληλα να αποθηκεύσω γάλα για 28 ημέρες. Έχουμε εξετάσει το ενδεχόμενο να βρούμε τρόπο να στέλνουμε γάλα, αλλά συναντήσαμε κάποιες επιπλοκές, ακόμα εξερευνούμε αυτή την επιλογή, αλλά δεν θα είναι εύκολο.

Έχουμε δοκιμάσει όλους τους δρόμους. Έχουμε υποβάλει ενστάσεις, όλοι λένε ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χρειάζομαι την βοήθεια του ίντερνετ. Αν κάποιος ξέρει κάποιον, οτιδήποτε, ας δούμε αν μπορούμε να κάνουμε την διαφορά. Είναι 2021, ας κάνουμε το να εργάζεται μια γυναίκα φυσιολογικό».

