Ο ρέκορντμαν συμμετοχών στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Team USA, Κέβιν Ντουράντ, δήλωσε πως αν νιώθει καλά, θέλει να δώσει το «παρών» και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028, στο Λος Άντζελες.

Την πρόθεσή του να αγωνιστεί για πέμπτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εφόσον νιώθει καλά και είναι σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, εξέφρασε ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς, Κέβιν Ντουράντ.

Ο ρέκορντμαν συμμετοχών με την Team USA, έχει τέσσερα χρυσά μετάλλια με το εθνόσημο στο στήθος (Λονδίνο 2012, Ρίο ντε Τζανέιρο 2016, Τόκιο 2021, Παρίσι 2024) στο κορυφαίο αθλητικό δρώμενο του πλανήτη, ενώ έχει και ένα χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και όπως όλα δείχνουν θέλει να πατήσει παρκέ και στο Λος Άντζελες, το 2028.

«Αν το παιχνίδι μου συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο και νιώθω καλά, θέλω να συμμετέχω ξανά. Η διοργάνωση γίνεται στην πατρίδα μας, θα είναι απίστευτο. Είναι διασκεδαστικό, υπέροχο. Ταξιδεύεις όλο τον κόσμο, εμείς στις προηγούμενες διοργανώσεις είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε από Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Κανάρια Νησιά. Άλλαξε η προσέγγισή μου σε αυτά τα ταξίδια για τη ζωή, όχι μόνο για το μπάσκετ», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός σταρ στο «The Athletic».

Ο 38χρονος αθλητής τη φετινή σεζόν στον «μαγικό κόσμο του NBA», μετρά για την ώρα 20,8 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.