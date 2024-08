Ολυμπιακοί Αγώνες, Γιούλ για απόσυρση Φερνάντεθ: «Δεν είμαι έτοιμος για αυτόν τον αποχαιρετισμό, θα μου λείψεις στο παρκέ φίλε μου»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Σέρχιο Γιουλ αποχαιρέτησε τον Ρούντι Φερνάντεθ, ο οποίος μετά την πολυετή και με πολλές κατακτήσεις μπασκετική του καριέρα, αποσύρεται από τα παρκέ.

Ο Ρούντι Φερνάντεθ μετά και τον αποκλεισμό της εθνικής Ισπανίας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες Μπάσκετ, αποσύρεται από τα παρκέ σε ηλικία 39 ετών με πολλές κατακτήσεις στο παλμάρε του τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Με αφορμή αυτή την απόφαση του Ισπανού σταρ, η οποία ήταν γνωστή εδώ και πολύ καιρό, ο Γιούλ ο οποίος μοιράστηκε τα ίδια παρκέ με τον Φερνάντεθ τόσο με την εθνική Ισπανίας όσο και με την Ρεάλ Μαδρίτης, προχώρησε σε μια πολύ όμορφη ανάρτηση για να ευχαριστήσει και να αποχαιρετήσει τον πολύ καλό συμπαίκτη και φίλο του.

«Δεν είμαι έτοιμος για αυτόν τον αποχαιρετισμό. Και δυσκολεύομαι να χωνέψω αυτόν τον αποκλεισμό. Ίσως γιατί δεν μου αρέσει να χάνω. Ίσως γιατί ήταν το τελευταίο σου παιχνίδι και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Ίσως και για τους δύο αυτούς λόγους, μεταξύ άλλων.

Περάσαμε πολλά χρόνια μαζί και μοιραστήκαμε πολλές στιγμές. Θα είναι περίεργο να κοιτάω δίπλα μου στο παιχνίδι και να μην σε βλέπω. Θα μου λείψεις στο παρκέ φίλε μου. Συγχαρητήρια για τη θρυλική καριέρα σου και κάθε επιτυχία στο μέλλον»

No estoy preparado para esta despedida. Y también me está costando digerir esta eliminación. Quizá porque no me gusta perder o quizá porque supuso tu último partido y no quería que llegara, o quizá por ambas cosas entre otras.



Muchos años juntos, muchos momentos compartidos.… pic.twitter.com/RPIpKc4piT