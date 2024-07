Στέφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ θύμισαν λίγο από Dream Team, στη φωτογραφία που έκανε repost ο Γκραντ Χιλ, μετά την παρθενική νίκη των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Η Team USA πρόλαβε να... σκορπίσει τον τρόμο από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η Revenge Team που δημιούργησε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέτριψε τη Σερβία στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων, με τον «βασιλιά» στην πρώτη γραμμή και τον Κέβιν Ντουράντ δίπλα του να είναι απολαυστικός.

Λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η φωτογραφία που έκανε repost ο Γκραντ Χιλ για να θυμίσει λίγο από Dream Team. Στέφ Κάρι, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ φωτογραφήθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως ακριβώς είχε γίνει και το μακρινό 1992.

Then v Now.



The three greatest players of their generations.



Jordan/Magic/Bird

James/Curry/Durant pic.twitter.com/5seTe4XTJy