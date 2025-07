Ο Γιώργος Καρλαύτης θα παραμείνει στους Κάνσας Σίτι Τσιφς για ακόμα τέσσερα χρόνια, υπογράφοντας επέκταση αξίας ύψους 93 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γιώργος Καρλαύτης γίνεται... Μίδας στους Κάνσας Σίτι Τσιφς. Ο 24χρονος Έλληνας, κάτοχος δύο τίτλων SuperBowl συμφώνησε με τους Τσιφς σε τετραετή επέκταση που θα του αποφέρει 93 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα από αυτά τα 93 εκατομμύρια, τα 62 είναι εγγυημένα για τον «Defensive End». Ο Γιώργος Καρλαύτης είναι μόλις 24 ετών και πλέον θα αποτελεί έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων της ομάδας.

Πέραν από τους δύο τίτλους που έχει κατακτήσει με τους Κάνσας Σίτι Τσιφς το 2022 και το 2023, συμπεριλήφθηκε και στην All Rookie Team το 2022

Chiefs signing DE George Karlaftis to a four-year, $93M extension with $62M guaranteed. (via @rapsheet) pic.twitter.com/OS3SFYiRkA