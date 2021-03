NCAA March Madness: Πατέρας και γιος αντιμέτωποι για τον τίτλο στο Final Four!

Ο Άλβiν Μπρουκς ο τρίτος θα αντιμετωπίσει τον Αλ Μπρουκς! Στη φαμίλια των Μπρουκς, το μπάσκετ ξεχειλίζει! Ο γιος και ο μπαμπάς ασχολούνται με την προπονητική. Και είναι μέλη του επιτελείου στα πανεπιστήμια του Μπέιλορ και του Χιούστον, αντίστοιχα. Η ιστορία μέχρι εδώ είναι συνηθισμένη. Δεν συμβαίνει για πρώτη φορά το «μήλο να πέσει κάτω από τη μηλιά».

Μόνο που οι δύο ομάδες πρόκειται να συναντηθούν στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Final Four της March Madness του NCAA! O,τι και αν γίνει, ένας Μπρουκς θα είναι στον τελικό! Στον έτερο ημιτελικό, το Γκονζάγκα θα αντιμετωπίσει το UCLA.

I am coaching against my Pops @Coach_Al_Brooks in the Final Four Everyday I would say I can’t wait to see what God have in store. This is a big moment for our family! #FinalFour pic.twitter.com/NT44kW98if

— Alvin Brooks III (@Coach_AB3) March 30, 2021