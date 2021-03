Το NCAA έβαλε και άλλο ένα... αυτογκόλ στην March Madness! Για τα κολεγιόπαιδα και τους προπονητές τους, οι «φούσκες» που στήθηκαν στην Ιντιανάπολις είναι κάτι πρωτόγνωρο. Στο ΝΒΑ λειτούργησε μία χαρά. Οι παίκτες έμειναν στο Ορλάντο, μόνοι τους, για το μεγαλύτερο διάστημα και όσο η σεζόν πλησίαζε στους τελικούς, οι οικογένειες μπορούσαν να μπουν στη «φούσκα».

Μόνο που στην Ιντιανάπολις, εκτός από το τουρνουά των ανδρών, υπάρχει και αυτό των γυναικών. Πριν από μερικά 24ωρα δημιουργήθηκε θέμα με τα διαφορετικά γυμναστήρια που είχανε τα δύο φύλα στη διάθεσή τους. Των ανδρών καταλάμβανε μία τεράστια αίθουσα ξενοδοχείου, ενώ των γυναικών ήταν ένα... φτωχό σετ με βαράκια!

Τώρα δημιουργήθηκε θέμα τόσο με τους γονείς που πρέπει να μπούνε στη «φούσκα», όσο και με τις μητέρες που έχουν μωρά και χρειάζονται θηλασμό. Για τους πρώτους, το NCAA δεν έχει προβλέψει επίδομα παιδιού, για όσους έχουν αφήσει τα τέκνα τους στο σπίτι και χρειάζονται επίβλεψη, ούτε έναν χώρο στη «φούσκα» για τα πιτσιρίκια που θα αναγκαστικά θα ακολουθήσουν τους γονείς τους.

Παράλληλα, όσα ζευγάρια μπουν μαζί στη «φούσκα» δεν έχουν εγγυημένο κοινό κατάλυμα!

Το πιο σοβαρό θέμα αφορά τις μητέρες που θηλάζουν. Τα βρέφη μετράνε ως μέλη της κάθε ομάδας (υπάρχει όριο 34 ατόμων για κάθε αποστολή), κάτι που σημαίνει ότι αν ένα βρέφος μπει στη «φούσκα», τότε κάποιο μέλος της αποστολής θα πρέπει να... κοπεί! Άρα μία ομάδα που έχει μητέρα με βρέφος, καλείται να διαλέξει!

Και όλοι κατηγορούν το NCAA για έλλειψη ευαισθησίας, αλλά και λύσης ενός σοβαρού προβλήματος.

The NCAA isn't offering support for childcare and breastfeeding children count against the 34-person traveling party limit, putting women coaches in an impossible spot. Cool, cool. https://t.co/iY6LKDi4uz pic.twitter.com/2F0FVyz8nK

— Lindsey Adler (@lindseyadler) March 19, 2021