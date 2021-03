NCAA: Αθλήτρια του Όρεγκον μιλάει για φυλετικό διαχωρισμό, την υποστηρίζουν Ίρβινγκ, Ιονέσκου! (vids & pic)

H March Madness ξεκινάει. Και μαζί της μία περίεργη ιστορία! Το τουρνουά, στις φούσκες της Ιντιανάπολις δεν αφορά μόνο τους άντρες, αλλά και τις γυναίκες. Με την αθλήτρια του Όρεγκον, Σεντόνα Πρινς να δημιουργεί ένα βίντεο για να καταδείξει τη διαφορετική αντιμετώπιση του NCAA ανάμεσα στα δύο φύλα.

Η Πρινς έδειξε το γυμναστήριο που δημιουργήθηκε για τις γυναίκες, σε αντίθεση με αυτό που θα έχουν οι άνδρες! Η διαφορά ήταν τεράστια, όσο η μέρα με τη νύχτα! Το NCAA εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι δεν ήταν θέμα χρημάτων, αλλά χώρου. Μόνο που η Πρινς έδειξε έναν κενό χώρο δίπλα στο... γυμναστήριο των γυναικών που είναι εντελώς άδειος!

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR

— Sedona Prince (@sedonaprince_) March 19, 2021