NCAA: Κοινωνικά μηνύματα και στις φανέλες του κολεγιακού (pic)

Τις προηγούμενες ημέρες, το ΝΒΑ και η Ένωση των NBAers συμφώνησαν να δώσουν τη δυνατότητα στους παίκτες να αντικαταστήσουν το όνομα τους στο πίσω μέρος της φανέλας και τη θέση του να πάρει ένα κοινωνικό μήνυμα.

Μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων, ενώ έγιναν και πολλές πορείες διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Αρκετοί παίκτες κατέβηκαν σε αυτές, ενώ ακόμα περισσότεροι ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν την επανεκκίνηση στο ΝΒΑ, με σκοπό να περάσουν τα μηνύματά τους στον κόσμο.

Πλέον, αυτό θα γίνει και με τις... ευλογίες της κορυφαίας λίγκας, με το μήνυμα «Black Lives Matter» να προωθείται ακόμα περισσότερο, για να ευαισθητοποιήσει το κοινό.

Το ίδιο, λοιπόν αναμένεται να συμβεί και στο NCAA τη νέα σεζόν, κάτι που επιδοκίμασε ο γιος του Σακίλ Ο' Νιλ, Σαρίφ.

was hoping they would let us https://t.co/Z2bqUhQPz3

— Shareef O’Neal (@SSJreef) July 30, 2020