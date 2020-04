Έντι Τζόνσον: «Έκραξε» την μεγάλη αλλαγή στο NCAA! (pic)

Οι υπεύθυνοι των κολεγιακών πρωταθλημάτων πήραν την απόφαση να επιτρέπουν στους αθλητές να έχουν έσοδα από την εκμετάλλευση του ονόματος του μέσω συμφωνιών και social media.

Aυτό δεν άρεσε στον Έντι Τζόνσον ο οποίος έγραψε στο twitter: «Πολύ αργά εκτός και αν πάτε πίσω 30 χρόνια και αποζημιώσετε παίκτες που τιμωρήθηκαν και έχασαν υποτροφίες επειδή κάποιος τους αγόρασε ένα παντελόνι γιατί δεν είχαν τίποτα. Ξέρετε γιατί; Eπειδή εσείς είπατε πως δεν μπορούν να έχουν δουλειά»

Ο Τζόνσον είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ελλάδα, αφού αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό (1994-95).

Ξεκίνησε την καριέρα του στο κολέγιο του Illinois, ενώ στο ΝΒΑ φόρεσε τη φανέλα των Κινγκς, Σανς, Σούπερσονικς, Χόρνετς, Πέισερς και Ρόκετς

Too Late unless you go back 30 years and reimburse players who were being suspended and losing scholarships because someone bought them a pair of jeans because they didn’t have any, you know why? Because you said they couldn’t have a job. SMH https://t.co/tl30c0Lodq

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) April 29, 2020