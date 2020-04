Η... ειρωνική απάντηση του Τζαμπάρ ότι ο Τζόρνταν είναι ο G.O.A.T. του NCAA (pics)

Συγκεκριμένα στο poll του Sports Center νικητής αναδείχθηκε ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος επικράτησε του Λάρι Μπερντ στην σχετική ψηφοφορία.

Κάτι που βρήκε εντελώς αντίθετο τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος απάντησε... ειρωνικά στο αποτέλεσμα με το απλό, πλην όμως περιεκτικό, LMAO (σ.σ. laughing my ass out). Δηλαδή με απλά λόγια ότι ξεκαρδίστηκε στα γέλια ακούγοντας το εν λόγω αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας...

And the winner of the college basketball GOAT bracket is ... Michael Jordan

( @CapitalOne) pic.twitter.com/geAkBjrM9x

— SportsCenter (@SportsCenter) April 1, 2020