Τζίμερ Φριντέτ: Νίκησε... Λίλαρντ και Έιντζ σε ψηφοφορία για τον καλύτερο παίκτη κολεγίου! (pic)

Ύστερα από ψηφοφορία που διοργάνωσε το «KLS Sport» και στην οποία πήραν μέρος και απλοί φίλαθλοι, ο Τζίμερ Φριντέτ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος μπασκετμπολίστας που έχει βγει από κολέγιο στην πολιτεία της Γιούτα!

Προσέξτε: Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ που φοίτησε στο «Birgham Young» πήρε τον τίτλο του καλύτερου όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Ντέιμιαν Λίλαρντ (Weber State), Ντάνι Έιντζ (Birgham Young), Αντρε Μίλερ (Utah Utes), Κάιλ Κούζμα (Utah Utes), Ντάνι Βρέινς (Utah Utes), Κιθ Βαν Χορν (Utah Utes), Άντριου Μπόγκουτ (Utah Utes), Τζέισι Κάρολ (Utath State Aggies), Τομ Τσέιμπερς (Utah Utes), Κρέζιμιρ Τσόσιτς (Birgham Young) και πολλούς ακόμα.

According to your votes, @jimmerfredette is the best college basketball ever from the state of Utah



See all of the final results here: https://t.co/JxQ32yUyYB#GoCougs @BYUbasketball pic.twitter.com/Blv9ctFhO8

