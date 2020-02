Οι παίκτριες του South Dakota στο τέλος της προπόνησης διαγωνίστηκαν σε σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Το απίθανο το οποίο ούτε οι ίδιες δεν πίστευαν αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις τους είναι πως ευστόχησαν πέντε συνεχόμενες φορές.

Δείτε το για να το πιστέψετε...

Nothing to see here, just *five straight* half-court shots during practice by @GoJacksWBB. https://t.co/esUt5D6eO9

