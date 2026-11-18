Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήταν συγκλονιστικός στην εκτός έδρας νίκη του Ιλινόι κόντρα στο Ντιουκ με 99-78, καθώς πέτυχε 46 πόντους.

Βραδιά που χτίζει καριέρες από τον Αντρέι Στογιάκοβιτς! Ο γιος του Πέτζα ήταν εξωπραγματικός στην εκτός έδρας νίκη του Ιλινόι κόντρα στο Ντιουκ με 99-78, καθώς σκόραρε 46 πόντους (12/18 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 16/20 βολές) ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ, είχε μία ασίστ, δύο λάθη και ένα μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής.

MOVING LIKE HIS POPS PEJA 👀 Andrej Stojakovic’’s 46 PTS are the most ever scored by a visiting player at Cameron Indoor 😳 https://t.co/wJz4MU9EAU November 18, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος φέρελπις αθλητής διεκδικείται από Εθνική Ελλάδας και Εθνική Σερβίας, σκόραρε τους περισσότερους πόντους που έχει σκοράρει ποτέ αντίπαλος στην έδρα του Ντιουκ.