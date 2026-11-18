Στογιάκοβιτς: Η 46άρα του κόντρα στο Ντιουκ με μαγική εμφάνιση (vid)
Βραδιά που χτίζει καριέρες από τον Αντρέι Στογιάκοβιτς! Ο γιος του Πέτζα ήταν εξωπραγματικός στην εκτός έδρας νίκη του Ιλινόι κόντρα στο Ντιουκ με 99-78, καθώς σκόραρε 46 πόντους (12/18 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 16/20 βολές) ενώ κατέβασε 6 ριμπάουντ, είχε μία ασίστ, δύο λάθη και ένα μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής.
MOVING LIKE HIS POPS PEJA 👀 Andrej Stojakovic’’s 46 PTS are the most ever scored by a visiting player at Cameron Indoor 😳 https://t.co/wJz4MU9EAU— ESPN (@espn) November 18, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος φέρελπις αθλητής διεκδικείται από Εθνική Ελλάδας και Εθνική Σερβίας, σκόραρε τους περισσότερους πόντους που έχει σκοράρει ποτέ αντίπαλος στην έδρα του Ντιουκ.
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