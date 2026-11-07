Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δουλεύει σκληρά για να πρωταγωνιστήσει στο NCAA και η αλλαγή στο σώμα του φαίνεται.

Το να παίζεις στο North Carolina είναι προνόμιο. Ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά προγράμματα που έχει πολλές επιτυχίες στο μπάσκετ, έχοντας βγάλει τεράστιους παίκτες με κορυφαίο όλων τον GOAT, Μάικλ Τζόρνταν. Φέτος head coach των Tar Heels, είναι ο πρωταθλητής στο παρελθόν με το Ντένβερ, Μάικ Μαλόουν.

Στην ομάδα υπάρχουν δύο Έλληνες, ο Νεοκλης Αβδάλας και ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ. Για τον «Neo», έχουν γίνει πολλά θέματα από πέρυσι για την εξέλιξη του, τον τρόπο που άλλαξε το σωμα του και το πως διαβάζει το παιχνίδι.

Σειρά παίρνει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που μετά την πορεία του με τον Παναθηναϊκό, δοκιμάζει την τύχη του στο NCAA. Το Gazzetta στέκεται στην αλλαγή στο σώμα του και τη σκληρή δουλειά του.

Η πορεία του στον Παναθηναϊκό που... φώναζε για βελτίωση στη μυϊκή μάζα

Ο «Σάμο» αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό σαν ένα από τα κορυφαία prospects των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Το ταλέντο του αδιαμφισβήτητο, ένα υβρίδιο που με σωστή δουλειά μπορεί να μετατραπεί σε μεγάλο παίκτη.

Αλλά έβγαζε μάτι στους πράσινους, πως για να κάνει το βήμα παραπάνω θα πρέπει να δυναμώσει το σώμα του, να δουλέψει σκληρά και να βάλει μυϊκή μάζα, κάτι που θα τον βοηθήσει και στη ρακέτα.

Άλλωστε μπορεί να δώσει λύσεις τόσο στη θέση «4» όσο και σε εκείνη του σέντερ. Αλλά για να τα βάλεις με τα θηρία, χρειάζεται να δυναμώσεις, να πάρεις μυϊκά κιλά και να ανεβάσεις επίπεδο και το σώμα σου. Σίγουρα πρέπει να γίνει καλύτερος παίκτης, αλλα για να σταθείς σε top επίπεδο, πρέπει να δυναμώσεις.

Και ο «Σάμο« το κάνει και το κάνει καλά!

Η φοβερή μεταμόρφωση στο North Carolina

Mέχρι στιγμής έχει πατήσει παρκέ σε δύο ματς στους Tar Heels. Στο πρώτο μπήκε λίγο μαγκωμένος και έμεινε άποντος, αλλά στο δεύτερο ξεχώρισε με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, δείχνοντας την ποιότητα του.

Αλλά εκτός από την ποιότητα του, φαίνεται και η δουλειά που έχει κάνει όλο αυτό τον καιρο που βρίσκεται στις ΗΠΑ και κυνηγά το όνειρο του, πηγαίνοντας σε ένα σπουδαίο κολέγιο που ετοιμάζει τους σταρ του μέλλοντος.

Ο Σαμοντούροβ έχει αλλάξει εντελώς το σώμα του και αυτό φαίνεται και από τον επίσημο λογαριασμό του κολεγίου στο X, εκεί όπου δείχνει την... μεταμόρφωση του. Δεν σταματά τη δουλειά και οι εικόνες λένε την αλήθεια.

Σε ένα φημισμένο κολέγιο όπως το North Carolina με έναν σπουδαίο head coach όπως ο Μαλόουν, έχει μόνο να κερδίσει. Και του κάνει καλό πως στην ομάδα βρίσκεται και ο φοβερός Νεοκλής Αβδάλας που από πέρυσι ξέρει τα... μυστικά του NCAA. Απλά φέτος ο «Νeo» πήγε σε μεγαλύτερο κολέγιο και μαζί με τον Σαμοντούροβ θα προσπαθήσουν να γράψουν τη δική τους ιστορία στους Tar Heels.

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