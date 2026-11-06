NCAA: Κυριαρχικός ο Στογιάκοβιτς, θετική παρουσία για Ξανθόπουλο και Αμπόσι
Σε εξαιρετική κατάσταση βρίσκεται ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση στο NCAA, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δεύτερη νίκη του Ιλινόις στη σεζόν. Η ομάδα του επικράτησε με το ευρύ 112-70 του Πενσυλβάνια, έχοντας τον 22χρονο φόργουορντ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς αγωνίστηκε για 22 λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, έχοντας 5/5 βολές, 7/14 δίποντα και 2/3 τρίποντα. Παράλληλα, γέμισε τη στατιστική του με 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 τάπα, υποπίπτοντας σε 2 λάθη.
Μάλιστα, στις εξέδρες βρέθηκαν ο πατέρας του, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA, αλλά και η σταρ του WNBA, Κέιτλιν Κλαρκ.
Illinois' Andrej Stojakovic in a 40 point win: 25 PTS | 9-17 FG | 2-3 3PT | 5 REB | 4 AST | 22 MIN https://t.co/QiQLWhMLmZ— B/R Hoops (@brhoops) November 6, 2026
Η παρουσία των υπόλοιπων Ελλήνων
Καλή παρουσία είχε και ο Βενιαμίν Αμπόσι, ο οποίος βοήθησε το UC Davis να επικρατήσει με 65-52 του Menlo. Ο Έλληνας φόργουορντ μέτρησε 14 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 5/11 σουτ εντός παιδιάς και 2/4 τρίποντα. Στη συγκομιδή του προστέθηκαν 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.
Σημαντική συνεισφορά στα ριμπάουντ είχε ο Γιάννος Ξανθόπουλος, στη νίκη του New Hampshire με 66-55 απέναντι στο Rider. Σε 17,6 λεπτά παρουσίας στο παρκέ, ο Έλληνας παίκτης σημείωσε 7 πόντους, κατέβασε 13 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ και πρόσθεσε 1 μπλοκ. Τέλος, ο Παναγιώτης Λεφάς πήρε 1,8 λεπτά συμμετοχής στη νίκη του Iona με 72-49 επί του NJIT, προλαβαίνοντας να μοιράσει μία ασίστ.
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