Mια τσιρλίντερ της Ιντιάνα έκλεψε την παράσταση στο ματς κόντρα στο Saint Mary's.

Στο ματς της March Madness ανάμεσα στην Ιντιάνα και του Saint Mary's πρωταγωνίστρια ήταν μια τσιρλίντερ. Η μπάλα σκάλωσε στην κορυφή της μπασκέτας και δεν μπορούσαν να την πάρουν.

Και κάπου εκεί ανέλαβε δράση μια τσιρλίντερ, η οποία κράτησε την ισορροπία της στα χέρια ενός ακροβάτη της ομάδας, ο οποίος τη σήκωσε για να μπορέσει να κατεβάσει τη μπάλα. Φυσικά μετά αποθεώθηκε που κατάφερε να την κατεβάσει και να συνεχιστεί το ματς, το οποίο είχε διακοπεί.

Για την ιστορία το Saint Mary's νίκησε με 82-53 και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της March Madness.

Indiana cheerleader with a clutch moment when we all thought there was no hope. pic.twitter.com/VEer4VHrE8