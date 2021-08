Πιτίνο: «Φοβερή εμπειρία να παίζουμε απέναντι σε επαγγελματικές ομάδες» (pic)

Ο Ρικ Πιτίνο φρόντισε να στείλει τις ευχαριστίες του στο Λαύριο και να σταθεί στο πόσο καλό κάνουν αυτά τα ματς στο κολέγιό του.

Το Iona βρίσκεται από την Παρασκευή (20/8) στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μια σειρά από φιλικά παιχνίδια με ομάδες της Basket League.

Μετά την αναμέτρηση με το Περιστέρι, ακολούθησε αυτό στο Λαύριο, με τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή να λέει το δικό του «ευχαριστώ» στους φιναλίστ της περσινής Basket League.

«Φοβερή εμπειρία να παίζουμε απέναντι σε επαγγελματικές ομάδες. Σε ευχαριστούμε Λαύριο, εκτιμούμε τη φιλοξενία στο γήπεδό σας» ανέφερε σε σχετικό post.

Awesome experience playing against these pro teams in Greece. Thank you Lavrio, we appreciate you having us to your arena.