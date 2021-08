Το «ευχαριστώ» του Πιτίνο στο Περιστέρι και το «τρεις φορές πιο physical παιχνίδι της FIBA από το ΝΒΑ» (pic & vid)

Μετά το φιλικό παιχνίδι με το Περιστέρι, ο Ρικ Πιτίνο στάθηκε στο πόσο «physical» είναι το παιχνίδι της FIBA ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε το Περιστέρι για τη δυνατότητα που έδωσε στην ομάδα του να δώσει φιλικά ματς υψηλού επιπέδου.

«Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για εμάς να παίξουμε απέναντι σε μια επαγγελματική ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική στο επόμενο Basketball Champions League»είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός προπονητής μετά το τέλος του φιλικού αγώνα, ο οποίος στη συνέχεια με σχετικό post φρόντισε να ευχαριστήσει το Περιστέρι.

Και συνέχισε: Μάλιστα τρεις από τους παίκτες ήταν και στην Εθνική ομάδα οι οποίοι είναι εξαιρετικοί παίκτες, ενώ ο προπονητής τους ήταν ο βοηθός μου. Χάσαμε με 10 πόντους διαφορά αλλά μάθαμε πολλά. Το μπάσκετ της FIBA είναι τρεις φορές πιο physical από το ΝΒΑ και πέντε φορές πιο physical από το κολεγιακό. Θα μας βοηθήσει το ματς να προχωρήσουμε μπροστά»

Το Iona του Ρικ Πιτίνο θα δώσει και δεύτερο ματς με το Περιστέρι στις 26 του μήνα, ενώ θα αντιμετωπίσει επίσης το Λαύριο (22/8) τον Ιωνικό Νικαίας και τον Παναθηναϊκό.

Thank you to the brain trust of Peristeri-GM Giorgios Pantazopoulos and my guy the Coach Sotiris. Great game and experience for the Iona Gaels. pic.twitter.com/Nu3HBHXfEt