Σε κολέγιο των ΗΠΑ ο γιος του Γιάννη Σφαιρόπουλου (pic & vids)

Ο γιος του Γιάννη Σφαιρόπουλου, Ανέστης, θα βρεθεί σε κολέγιο των ΗΠΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει τις σπουδές του και να ενισχύσει την ομάδα μπάσκετ.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο που τον εκπροσωπεί, ο Ανέστης Σφαιρόπουλος έλαβε υποτροφία από το University of the Incarnate Word (UIW) όπου θα βρεθεί τα τέσσερα επόμενα χρόνια. Παράλληλα με τις σπουδές του θα αγωνιστεί και στους Cardinals, την ομάδα μπάσκετ του πανεπιστημίου.

Ο 18χρονος γκαρντ (1.82μ.) ήταν μέλος της ομάδας εφήβων της Μακάμπι Τελ Αβίβ θα δύο τελευταία χρόνια και μάλιστα ήταν ο MVP στο σχολικό πρωτάθλημα. Επίσης έχει αγωνιστεί στον Μαντουλίδη, αλλά και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού.

