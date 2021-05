Ο Τέιτουμ... καθάρισε μόνος του το φαβορί για τίτλο και σμπαράλιασε το ρεκόρ του Μπερντ! (pic & vid)

Είναι ξεχωριστός, δεν σταματά να γράφει ρεκόρ και τώρα που είναι off ο Τζέιλεν Μπράουν, έχει παραπάνω ευθύνες. Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν εκπληκτικός στο τρίτο ματς των Σέλτικς με τους Νετς, κρατώντας ζωντανή τη Βοστώνη. Ο JT τελείωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους νικώντας μόνος του την τριάδα Ντουράντ-Ίρβινγκ-Χάρντεν.

Εκεί όπου όλοι νομίζουν πως η σειρά πάει για σκούπα, ο Τέιτουμ είχε άλλη άποψη και το έδειξε στο παρκέ με την εμφάνιση του. Ο Τέιτουμ έφτασε τις 4 50άρες στην καριέρα του σε 338 ματς, ενώ ο θρύλος Λάρι Μπερντ έφτασε τα 4 ματς με 50 πόντους μετά από 867.

Επιπλέον ο Τέιτουμ είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 50άρα, ενώ στο προηγούμενο ήταν κάτω από τους 10 πόντους. Συνεχώς βελτιώνεται και πλέον ανήκει στην ελίτ του ΝΒΑ, ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ της λίγκας.

