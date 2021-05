Δεν ήταν... ρόδινη η συνεργασία του Τζέισον Τέιτουμ με τους Σέλτικς και οι φίλαθλοι της ομάδας δεν το ξεχνούν. Ο Uncle Drew επέστρεψε στη Βοστώνη για το Game 3 και το κοινό έδειξε από την αρχή τις προθέσεις του και τον αποδοκίμασε.

Ο γκαρντ των Νετς γύρισε για πρώτη φορά στο ΤD Garden με παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες και τον γιούχαραν, όμως εκείνος δεν έδειξε να ενοχλείται και ζήτησε κι άλλο με χαρακτηριστική κίνηση. Όταν πάτησε παρκέ, ο κόσμος δεν σταμάτησε να αποδοκιμάζει και εκείνος τους είπε να το κάνουν πιο δυνατά στην ήττα των Νετς.

Σέλτικς - Νετς 123-119: Ο Τέιτουμ έβαλε 50 και η Βοστώνη είναι... ζωντανή! (vid)

Μάβερικς - Κλίπερς 108-118: Απάντησαν με break οι Λέοναρντ-Τζορτζ! (vid)

Tσαμπουκάς ανάμεσα σε Ντόντσιτς και Μπέβερλι! (vid)

Δείτε τι έγινε

Kyrie Irving’s first introduction in front of fans back at TD Garden: pic.twitter.com/RY7o8eYuTJ

Fans in TD Garden greet Kyrie Irving with loud chants of booing as he walks out on the court to face the Celtics in Game 3 pic.twitter.com/rW2ADCSRkY

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 29, 2021