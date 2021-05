Ο Ντόντσιτς ανέβηκε στις κερκίδες για να πανηγυρίσει με τον θρύλο Νοβίτσκι! (pics)

Οι Μάβερικς έκαναν 2ο σερί break στους Κλίπερς και ο Λούκα Ντόντσιτς συνέχισε τα... όργια του, παλεύοντας να πάρει εκδίκηση. Στο Staples Center βρέθηκε και ο θρύλος των Μάβερικς και του γερμανικού μπάσκετ, Ντιρκ Νοβίτσκι, τον οποίο ο Σλοβένος δεν γινόταν να μην εντοπίσει.

Ο σταρ του Ντάλας ανέβηκε στις κερκίδες για να χαιρετίσει και να πανηγυρίσει με τον άνθρωπο που χάρισε πρωτάθλημα στο Ντάλας το 2011 κόντρα στους Χιτ των Ουέιντ-ΛεΜπρόν-Μπος.

Φυσικά ο Luka τα είπε και με τον αστέρα του NFL και περσινό κάτοχο του Supebowl, Patrick Mahomes.

And of course Luka had to go pay his respects to the @swish41 #MFFL

(Photos: @SmileyPool) pic.twitter.com/uD19QzKqlo

— SportsDay Mavs (@dmn_mavericks) May 26, 2021