Η συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν τελειώνει ποτέ. Ένας παίκτης που έχει βγει δύο φορές MVP, θα μπορούσε να είναι και φέτος στους υποψηφίους, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα μέχρι τους Τελικούς.

Ο Έλληνας σταρ είναι ο απόλυτος ηγέτης των Μπακς, ανανέωσε το συμβόλαιο του μαζί τους και πλέον είναι αυτός που βγαίνει μπροστά σε κάθε κατάσταση. Τα φετινά playoffs ξεκίνησαν, οι Μπακς έχουν κάνει 2 νίκες κόντρα στους Χιτ και χωρίς το άγχος του φαβορί προχωρούν.

Ο Αντετοκούνμπο πάντως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στο Game 2 είχε 31 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 31 λεπτά συμμετοχής και αν δεν είναι εύκολο για κάποιον να καταλάβει τι έχει κάνει ο Γιάννης να το κάνουμε πιο απλό. Ο σταρ του Μιλγουόκι έχει 5 παιχνίδια playoffs με τουλάχιστον 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε λιγότερο από 35 λεπτά. Κανείς στην ιστορία δεν έχει κυριαρχήσει με τέτοιο τρόπο στο παρκέ. Ο μοναδικός που το έχει κάνει πάνω από μια φορά και μόλις δύο, είναι ο ΛεΜπρον Τζέιμς.

Ο «Greek Freak» λέγεται έτσι για κάποιον λόγο. Κερδίζει τον σεβασμό μέσα στο παρκέ, με όσα κάνει και ο τρόπος που τα κάνει, είναι απίστευτος. Μόλις στα 36 του χρόνια διαλύει την ιστορία, το κάνει με τον δικό του τρόπο και στο τέλος θα μπορούν όλοι όσοι τον αμφισβητούν να κάνουν... ταμείο. Πάντως, σε αυτή την σειρά που μόλις ξεκίνησε έχει στο πλευρό του και τον Χόλιντεϊ, που είναι ανεβασμένος και έτοιμος για την πρόκληση.

