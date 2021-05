Ένα... Δύο... Τρία! Η φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ πουλήθηκε στον κύριο με τα το υψηλότερο ποντάρισμα! Από την ημέρα του θανάτου του Κόμπι και μέχρι στην είσοδό του στο Hall of Fame, όλα τα memorabilia του αδικοχαμένου σταρ ζουν οικονομική... έκρηξη!

Η φανέλα του Μπράιαντ από την rookie σεζόν του στο ΝΒΑ, από ένα ματς κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (Δεκέμβριο 1996) δημοπρατήθηκε και η τελική τιμή της προκαλεί ίλιγγο: 3.690.000 δολάρια! Αυτό το ποσό διέλυσε την αμέσως προηγούμενη υψηλότερη πώληση, η οποία αφορούσε μία φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από το Νορθ Καρολάινα, που ένας συλλέκτης έδωσε $1.38 εκατομμύρια για να την αποκτήσει.

Για να καταλάβετε τη σύγκριση, η Goldin (που δημοπράτησε τη φανέλα, αλλά ήταν και ο χορηγός για την είσοδο του Κόμπι στο HOF - έχει διαθέσει τέσσερις φανέλες στο παρελθόν. Η φθηνότερη δόθηκε ένα $4.910 και η ακριβότερη για $65.280!

A game-used Kobe Bryant signed rookie jersey sold for $3.69 million late last night. @darrenrovell reports on the record breaking jersey sale: https://t.co/Apjg9b85OL pic.twitter.com/4qnInXmb82

— The Action Network (@ActionNetworkHQ) May 23, 2021