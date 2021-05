Κράξιμο στους Κλίπερς: «Ήθελαν να αποφύγουν τους Λέικερς και τώρα χάνουν από τους Μάβερικς»! (pics)

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς άρχισαν την περσινή σεζόν με στόχο να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής, έχοντας στο ρόστερ τον Καουάι Λέοναρντ και τον Πολ Τζορτζ όμως οι Νάγκετς σόκαραν τους Καλιφορνέζους στα ημιτελικά της Δύσης.

Η τότε ομάδα του Ντοκ Ρίβερς προηγήθηκε με 3-1 στη σειρά με το Ντένβερ και βρέθηκε μια νίκη μακριά από τους τελικούς της Περιφέρειας όμως ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του ολοκλήρωσαν το μεγάλο come back!

Φέτος οι Κλίπερς αντιμετωπίζουν τους Μάβερικς στον πρώτο γύρο των playoffs και ο Λούκα Ντόντσιτς οδήγησε το Ντάλας στο 1-0, κάνοντας triple double με 31 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του με 103-113. Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να κριτικάρουν τους Καλιφορνέζους που πήγαν σε ένα θεωρητικά καλύτερο ματσάρισμα όσον αφορά την τελική κατάταξή τους στην κανονική περίοδο.

Παρεμπιπτόντως, ο Καουάι Λέοναρντ είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ ο Πολ Τζορτζ πρόσθεσε 23 πόντους ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές για τους Κλίπερς, σουτάροντας μαζί 3/14 τρίποντα.

«Οι Κλίπερς είναι αήττητοι κόντρα στους Μπλέιζερς από τη στιγμή που υπέγραψαν τον Καουάι. Θα έπαιζαν με τους Μπλέιζερς στον πρώτο γύρο αν δεν είχαν προσπαθήσει να αποφύγουν με εμφανές τρόπο τους Λέικερς! Τώρα πρέπει να τα βάλουν με τον Λούκα! 1-0 οι Μάβερικς».

«Αυτός είναι ο άλλος, ο πιο… παραδοσιακός τρόπος για τους Κλίπερς για να αποφύγουν τους Λέικερς».

«Οι Κλίπερς έκαναν tanking για να αποφύγουν τους Λέικερς και τώρα έχασαν από τους Μάβερικς»!

«Οι Κλίπερς τα έκαναν όλα αυτά για να χάσουν»!

