Το βλέμμα του Κάρι τα λέει όλα για την απογοήτευση των Ουόριορς! (pic)

Ο Μοράντ οδήγησε τους Γκρίζλις στα playoffs, καθαρίζοντας τους Ουόριορς, οι οποίοι έμειναν εκτός playoffs για 2η σερί σεζόν. Ο Στεφ Κάρι έκανε ότι μπορούσε για να οδηγήσει την ομάδα του στην postseason με 39 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Μετά το τέλος του ματς, ο τηλεοπτικός φακός τον... σημάδεψε και η εικόνα του έδειχνε πόσο απογοητευμένος ήταν για τον αποκλεισμό. Μια εικόνα, 1000 λέξεις που λέμε!

Oυόριορς - Γκρίζλις: Το τρελό γκολ-φάουλ του Κάρι! (vid)

Ουόριορς - Γκρίζλις: Η τιτανομαχία Μοράντ-Κάρι! (vid)

Δείτε την απογοήτευση του Στεφ

Steph gave it his all. pic.twitter.com/NAsBhp7Wpg

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2021