O Σακίλ τρολάρει Μπάρκλεϊ για το μασαζάκι στο Shaqtin' a fool! (vid)

Απολαυστικό είναι για άλλη μια φορά το Shaqtin a fool. Αρχικά ο Σακίλ ασχολήθηκε με τους Κάιλ Γκάι και Κόουλ Άντονι, ενώ στη συνέχεια πήγε στον Ουέστμπουκ που δεν ήξερε να πρέπει να σουτάρει ή να πασάρει. Φυσικά την παράσταση έκλεψε το... μασαζάκι που έκανε στον πρώην αντίπαλο στα παρκέ και νυν συμπαρουσιαστή του, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος είχε πάθει κράμπα σε live μεταδόση. Δεν γινόταν να τη γλιτώσει ο Sir Charles από τη στιγμή που παίχτηκε το στιγμιότυπο.

Δείτε το νέο shaqtin' a fool και κλάψτε από τα γέλια

Kenny shuffled his way to the top spot with Chuck on this week's #Shaqtin pic.twitter.com/l3cgJdw3mM

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) May 21, 2021