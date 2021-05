Οι Μορμόνοι έχουν αναγκαστεί να παίξουν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον ηγέτη τους, Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο Spida όμως όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στη δράση στο Game 1 των playoffs με Ουόριορς ή Γκρίζλις, αφού γύρισε στις προπονήσεις της ομάδας του.

Ο Μίτσελ γύρισε τον αστράγαλο του κόντρα στους Πέισερς σε μια φάση με τον Σάμνερ στις 16 Απρίλη και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει ξαναπαίξει. Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 53 ματς και μετρά 26.4 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 5.2 ασίστ και 38.4 % στα τρίποντα.

Οι Μορμόνοι τερμάτισαν πρώτοι στη Δύση και έχουν μεγάλες βλέψεις για τα playoffs, θέλοντας να φτάσουν πολύ μακριά αφού θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς.

With Donovan Mitchell back to practice after suffering a sprained ankle in April, he's planning on playing in game 1.

Spida is ready!! pic.twitter.com/QdQkVo7ubu

— Jazz Nation (@JazzNationCP) May 20, 2021