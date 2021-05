Ο Χάρντεν πληρώνει την μισή τιμή των εισιτηρίων για τα δύο πρώτα ματς με τους Σέλτικς! (vid)

Από τη στιγμή που το ΝΒΑ αρχίζει να... ξαναμπαίνει δειλά-δειλά στους παλιούς ρυθμούς και η κανονικότητα να κάνει την εμφάνισή της, ο Τζέιμς Χάρντεν ανυπομονεί να δει τους φίλους των Νετς στο γήπεδο.

Ενόψει των δύο πρώτων αγώνων των playoffs στο Μπρούκλιν κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, ο «μούσιας» ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει το μισό αντίτιμο του εισιτηρίου σε όλους όσους βρεθούν στο «Barclays Center» στο Game 1 και στο Game 2.

Φυσικά η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο κατά της covid-19.

Had to come through, Brooklyn

Get 50% off your tickets for Games 1 and 2 using the code HARDEN.

Vaccinated sections only. While supplies last (https://t.co/dHWIa3KO8J) pic.twitter.com/5VyfEJSPBV

— James Harden (@JHarden13) May 20, 2021