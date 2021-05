Όταν ο Πίπεν έκανε το πιο «ασεβές» κάρφωμα όλων των εποχών! (vid)

Οι Μπουλς τηv δεκαετίας του 1990 είχαν τα θέματα τους με τους Νικς και τους οπαδούς τους, με τον Πίπεν, με την απουσία του Τζόρνταν να βγαίνει μπροστά για την ομάδα του.

Στις 20 Μαΐου του 1994, στο Game 6 των δύο ομάδων, ο Σκότι Πίπεν απογειώθηκε μπροστά στον Πάτρικ Γιούινγκ, καρφώνοντας στο πρόσωπο του σταρ των Νικς, ενώ το συνέχισε και πέρασε από πάνω του, κάνοντας τον έξαλλο.

Τα playoffs τότε είχαν μια άλλη αίσθηση, μία άλλη δυναμική και όσα γινόντουσαν σε αυτούς τους αγώνες έμεναν στην ιστορία. Ο Πίπεν φρόντισε το κάρφωμα του αυτό να μείνει για πάντα χαραγμένο σε όλους τους φίλους των Μπουλς, αλλά και του μπάσκετ.

OTD in 1994: Scottie Pippen put Patrick Ewing on a poster.

All things considered, is this the most disrespectful dunk ever?

pic.twitter.com/1t1iNVwTl2

— Timeless Sports (@timelesssports_) May 20, 2021