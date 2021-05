Κέιλεμπ Σουάνιγκαν: Η εικόνα δεν σοκάρει, η ιστορία τού όμως το κάνει (pics & vids)

Μερικές φορές μια φωτογραφία, μπορεί να πει όλα αυτά που δεν λένε ένα εκατομμύριο λέξεις. Πλέον, μια εικόνα ή ένα βίντεο στο διαδίκτυο είναι πιο δυνατά, από κάθε συνέντευξη ή από οποιαδήποτε προσπάθεια να καταλάβει κάποιος μια κατάσταση. Βέβαια, η εικόνα δεν λέει πάντα την αλήθεια και στην περίπτωση του 24χρονου, Κέιλεμπ Σουάνιγκαν, δεν μας λέει σχεδόν τίποτα. Βλέπουμε ένα υπέρβαρο νεαρό αγόρι, που κρίθηκε ένοχο και θα βρεθεί στην φυλακή λόγω ναρκωτικών. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν είχαμε δει ποτέ ξανά γραμμένο το όνομα του, αυτή η είδηση δεν θα υπήρχε πουθενά, παρά μόνο σε κάποια σάιτ αστυνομικού ενδιαφέροντος και εκεί θα πέρναγε στα... ψιλά.

Όμως το όνομα του το έχουμε δει ξανά γραμμένο. Και την εικόνα του την έχουμε δει ξανά. Πολύ διαφορετική, σχεδόν άλλη. Τον Σουάνιγκαν τον γνωρίσαμε το 2016, μέσα από το ντραφτ. Ήταν το Νο.26 του πρώτου γύρου και εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο. Έπαιξε μπάσκετ αυτά τα χρόνια, μέχρι και πέρυσι που αγωνιζόταν στους Μπλέιζερς. Το κοινό τον έμαθε, μπήκε στα σπίτια του με άρμα του το παιχνίδι, έζησε τα όνειρα του, αλλά τα όνειρα, μπορούν πανεύκολα να γίνουν εφιάλτες, για τον καθένα. Ειδικά για κάποιον που ακροβατεί μεταξύ ονείρου και εφιάλτη σε ολόκληρη την ζωή του.

Ο Σουάνιγκαν δεν είναι η πρώτη φορά που «μπλέκει». Δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται βοήθεια. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μπροστά μας ότι το ΝΒΑ έχει μια φωτεινή βιτρίνα και μέσα σε αυτήν υπάρχουν άνθρωποι με προβλήματα. Στα 13 του, ο νεαρός ζύγιζε 183 κιλά. Πέρασε δύσκολα μεγαλώνοντας σε πολλές και διαφορετικές περιοχές, με τον πατέρα του εθισμένο στην κοκαΐνη και τον ίδιο να μένει σε κέντρα με άστεγους και να τρέφεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες, με τα γλυκά και το junk food να είναι η αδυναμία του.

«Νομίζεις ότι είναι κάτι μικρό και αυτό χτίζεται. Ένα γεύμα δεν θα σε σκοτώσει, αλλά αν γίνουν 3 ή 4 στην σειρά τότε αρχίζει να βάλλεται το σώμα σου».

This is Caleb Swanigan (in the yellow shirt) in 8th grade, working out with his brother, Carl Jr. "Biggie" has changed his body and life. pic.twitter.com/636PYasQj4

— Myron Medcalf (@MedcalfByESPN) January 24, 2017