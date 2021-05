Η Ταμίκα Κάτσινγκς είναι πρωτοπόρος για το μπάσκετ Γυναικών. Χρυσή Ολυμπιονίκης τέσσερις φορές. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας μέχρι εκείνους στο Ρίο. Όταν ανέβηκε στο πόντιουμ, για να αποδεχτεί την είσοδό της στο Πάνθεον του Παγκόσμιου μπάσκετ, η Κάτσινγκς θέλησε να αναφερθεί στην ίδια. Και στη μάχη που έχει δώσει για να φτάσει μέχρι το Hall of Fame.

«Το μπάσκετμπολ με διάλεξε, ένα περίεργο, ειλικρινή, εσωστρεφή αγοροκόριτσο, γεννημένο με μειωμένη ακοή και πρόβλημα στην ομιλία του και μία θέληση να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, να έχει μεγάλα όνειρα και να μπορεί να αλλάξει τον κόσμο», είπε η Κάτσινγκς. Μέσα σε λίγες λέξεις, όλη η ζωή της. Όλο το μπάσκετμπολ, η δύναμη και η επίδραση στην ψυχή ενός ανθρώπου.

Η πρωταθλήτρια και MVP το 2012, η οποία φορούσε και αυτή τη φανέλα με τον αριθμό 24 μπήκε στο Hall of Fame μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ! Η σχέση των δύο έχει ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και μία φωτογραφία που ήρθε στην επιφάνεια το βράδυ της τελετής προκαλεί συγκίνηση.

Ο πατέρας της Κάτσινγκς και ο μπαμπάς του Κόμπι αγωνιζόντουσαν στην ίδια ομάδα στην Ιταλία. Και ο Κόμπι περνούσε χρόνο με την Ταμίκα. Με τη φωτογραφία να είναι από μία επίσκεψη στη Ρώμη το 1986!

